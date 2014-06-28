Держдеп США не підтверджує дані ООН про біженців з України в Росію

Про це заявила офіційний представник Держдепартаменту Марі Харф, передає ИТАР-ТАСС.

Зокрема, так відповіла Харф на прохання журналістів прокоментувати інформацію Управління Верховного комісара ООН у справах біженців про те, що число українських біженців в Росії досягло 110 тис. осіб.

"Можливо, якась кількість тисяч осіб перетнула кордон. Але говорити про те, що це сотні тисяч людей, не можна", - сказала Харф. Коли репортери уточнили, що мова йде не про "сотні тисяч", а про 110 тис. людей, Харф підтвердила, що "у США немає власних підтверджень".

Читайте такожООН нарахувала 165 тисяч біженців з проблемних регіонів України

"На даний момент ми не вважаємо достовірної інформацію про те, що має місце масове переміщення біженців з України в Росію", - сказала Харф.

Нагадаємо, сьогодні Управління Верховного комісара ООН у справах біженцівоприлюднило дані про те, що кількість внутрішніх біженців в Україні перевищило 54 тис. осіб, а в Росії з моменту початку кризи в Криму та Донбасі в РФ нібито виїхало 110 тис. українців, але при цьому політичний притулок у Росії офіційно попросили 9600 осіб.