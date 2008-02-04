Депутати придумують, як змусити себе виконувати обіцянки

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону "Про політичні партії в Україні" (щодо звітності партій за політичні та передвиборні програми).

Як повідомляє Інформаційне управління ВР, законопроектом (реєстр.1467) передбачається "встановити політичну відповідальність парламентських партій за реалізацію їх партійних та передвиборних програм, і, відповідно, вдосконалити партії як інститут політичної системи України".

Зокрема, пропонується, щоб "політичні партії, представники яких є народними депутатами України, щорічно звітували про хід реалізації програми політичної партії та передвиборної програми".

На думку автора проекту, народного депутата Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (Блок Литвина), "партії, які брали участь у виборчих блоках, надаватимуть спільний звіт разом з іншими партіями - учасниками блоку. А форма та порядок звітності затверджуватиметься Міністерством юстиції України".

Він також пропонує, щоб ці звіти публікувалися в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

У пояснювальній записці зазначається, що, відповідно до чинного законодавства, програма є одним із основоположних документів політичної організації, про що йдеться мова навіть в юридичному визначенні поняття "політична партія. Однак на практиці політичні програми для окремих партій мають значення лише документа, необхідного для реєстрації, а не для діяльності як такої. Таким чином, підкреслюється в документі, законодавство не створило умов для того, щоб політичні партії набули однієї з основних кваліфікаційних ознак ідеологічного обґрунтування їх діяльності.

Аналогічна ситуація, вважає О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, складалась і з відповідальністю за обіцянки, що були надані під час виборчого процесу: так, передвиборна програма є обов’язковою під час реєстрації учасника виборів, проте на практиці положення передвиборних документів можуть і не втілюватись.

На думку народного депутата, недотримання та розмитість політичних програм партіями та блоками дезорієнтує виборця під час голосування і, таким чином, ставить перед ним вимогу обирати ту чи іншу політичну силу за іншими, другорядними ознаками що не сприяє ні вдосконаленню демократії, ні розвиткові партійної та політичної систем в Україні.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що реалізація цього акту призведе до внормування відповідальності політичних партій за реалізацію власних програм та передвиборних обіцянок.