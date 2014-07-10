Порошенко заявив про готовність до двостороннього припинення вогню
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову із Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, під час якої поінформував про поточну ситуацію на Донбасі.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.
Як зазначається в повідомленні, Президент України запевнив у готовності до двостороннього припинення вогню. При цьому, як підкреслив Глава держави, має бути забезпечений режим моніторингу і верифікації двостороннього припинення вогню, контролю за кордоном для припинення надходження озброєння та бойовиків з російського боку, негайне звільнення усіх заручників та початок безумовних політичних переговорів.
У відповідь Ангела Меркель зауважила, що представники Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ не мають доступу на пункти пропуску на кордоні через дії бойовиків.
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Президент відзначив, що є кричущі випадки порушень міжнародного права. Як приклад він навів викрадення бойовиками в Луганській області пілота Збройних сил України Надії Савченко і нелегальне перевезення її на утримання до в’язниці російського міста Вороніж. Також Глава держави висловив обурення примусовим наданням російського громадянства українському режисеру Олегу Сенцову на території Криму і подальшим його утриманням у в’язниці в Москві.
Президент України повідомив, що, попри всі зусилля української сторони, так і не знайшло адекватної відповіді намагання провести консультації Контактної групи щодо мирного врегулювання ані шляхом зустрічі, ані навіть в форматі відео-конференції.