Порошенко заявив про готовність до двостороннього припинення вогню

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.

Як зазначається в повідомленні, Президент України запевнив у готовності до двостороннього припинення вогню. При цьому, як підкреслив Глава держави, має бути забезпечений режим моніторингу і верифікації двостороннього припинення вогню, контролю за кордоном для припинення надходження озброєння та бойовиків з російського боку, негайне звільнення усіх заручників та початок безумовних політичних переговорів.

У відповідь Ангела Меркель зауважила, що представники Спеціальної моніторингової Місії ОБСЄ не мають доступу на пункти пропуску на кордоні через дії бойовиків.

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Президент відзначив, що є кричущі випадки порушень міжнародного права. Як приклад він навів викрадення бойовиками в Луганській області пілота Збройних сил України Надії Савченко і нелегальне перевезення її на утримання до в’язниці російського міста Вороніж. Також Глава держави висловив обурення примусовим наданням російського громадянства українському режисеру Олегу Сенцову на території Криму і подальшим його утриманням у в’язниці в Москві.

Президент України повідомив, що, попри всі зусилля української сторони, так і не знайшло адекватної відповіді намагання провести консультації Контактної групи щодо мирного врегулювання ані шляхом зустрічі, ані навіть в форматі відео-конференції.