Ющенко запросив Президента Шрі-Ланки у гості

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив Президента Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка Махінді РАДЖАПАКСЕ відвідати з офіційним візитом Україну.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, запрошення В.ЮЩЕНКО надіслав разом із вітанням Президенту Шрі-Ланки з нагоди національного свята - Дня незалежності Шрі-Ланки.

Президент України відзначив помітну активізацію контактів між двома державами. Водночас В.ЮЩЕНКО висловив переконання у наявності значного потенціалу для розбудови двосторонньої різнопланової співпраці.

На думку В.ЮЩЕНКА, візит М.РАДЖАПАКСЕ в Україну міг би надати суттєвого імпульсу розвитку традиційно дружніх взаємин між державами та поглибленню співробітництва на благо двох народів.