Американський посол нагадав, що НАТО - не Варшавський договір

Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР прогнозує, що Бухарестський саміт НАТО у квітні цього року буде успішним для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав у ході другої міжнародної конференції «Нова Україна в новій Європі».

«Я прогнозую, що Бухарестський саміт буде дуже успішним і для Альянсу, і для України», - сказав В.ТЕЙЛОР.

За словами посла, те, що «Україна і Альянс будуть зустрічатися - це серйозно». «Мій уряд дуже серйозно ставиться, щоб була така зустріч», - зазначив він. За словами В.ТЕЙЛОРА, політика НАТО буле політикою відкритих дверей для європейської нації, яка зацікавлена і спроможна приєднатися до НАТО.

В.ТЕЙЛОР також сказав, що США дуже раді бачити лист влади України до керівництва НАТО щодо приєднання до Плану дій щодо членства в Альянсі.

При цьому він зауважив, що ПДЧ не означає членства в НАТО. «Йдеться про процес. Можливо, це дуже тривалий процес, який може бути навіть не визначеним у часі і не обов’язково призведе до членства», - вважає посол.

В.ТЕЙЛОР також зазначив, що НАТО не є Варшавським договором, і «якщо ви хочете приєднатися до НАТО, треба бажати бути в НАТО, а у Варшавському договорі це було примусово».

У свою чергу, посол Польщі в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ запевнив, що Польща буде і надалі підтримувати намагання України на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції. «Ми будемо раді бачити Україну у нашій сім’ї», - сказав він. Водночас, посол зауважив, що це справа українського політикуму і українського народу.

Як сказав посол Румунії в Україні Траян ЛАУРЕНЦІУ-ХРИСТЯ, Румунія хотіла б бачити позитивне рішення стосовно України на Бухарестському саміті НАТО.

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК звернулися з листом до Генерального секретаря НАТО, в якому заявили, що Україна розраховує на приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО під час наступного саміту Україна-НАТО в Бухаресті в квітні 2008 року.

[ назад ]