Луценко: Заклики «не бомбити Донбас» - дозвіл на продовження тероризму на сході

Тоді б з його боку це був крок назустріч мирові й спокою краю, який він вважає своїм. Про це лідер «Третьої Української Республіки» Юрій Луценко сказав під час ефіру програми «Шустер-LIVE».

«Всі інші заклики до України «не бомбити міста і сідати за стіл переговорів» означають дозвіл терористам і далі робити те, що вони роблять», - переконаний політик.

Він нагадав, що зараз до двох десятків тисяч терористів захопили в заручники майже три мільйони людей.

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«Колишній господар Донбасу має закликати терористів скласти зброю і вийти спеціальними коридорами назустріч амністії в тому разі, якщо вони не скоювали кривавих злочинів. Це те, чим Ахметов може допомогти і Україні, і Донбасу, і собі», - сказав Луценко.

Політик також скористався нагодою звернутися до ошуканих людей зі сходу із закликом про роззброєння. На його думку, це дасть змогу уникнути невиправданих жертв з обох боків протистояння.

Він розповів, що завдяки комплексові «агресивних заходів» спецслужбам України вдалося встановити та затримати всіх осіб, причетних до знищення вертольота Збройних Сил України і загибелі дев’яти військових 24 червня поблизу гори Карачун. Тобто – імена всіх причетних до злочинів обов’язково будуть встановлені, а відповідальність за скоєне – неминуча.

«Хочу, аби громадяни України, які в силу різних причин – дурості чи бідності – взяли до рук зброю, але не вчиняли злочинів, знали, що вони можуть розраховувати на амністію чи помилування. Якщо ми хочемо добра і нашій державі, і своїм родинам, - це треба робити негайно», - резюмував радник Президента України.