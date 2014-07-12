У сейфі Турчинова лежить заява Яценюка про відставку - ЗМІ

У сейфі у спікера парламенту Олександра Турчинова лежить заява прем'єра Арсенія Яценюка про відставку, яку він написав після того, як 3 липня Верховна Рада завалила два "газових" законопроекти, внесені Кабміном, пише ZN.UA.

Законопроект №4116а, викликав неоднозначну реакцію не тільки в парламенті.

Уряд поспішає, і це насторожує не тільки депутатів. По-перше, з 16 червня російський "Газпром" не постачає газ на адресу споживачів "Нафтогазу України", а попереду зима, і зовсім не обов'язково, що вона не буде суворою. І хоча, за словами віце-прем'єра Гройсмана, Україна розраховує на закупівлю в цьому році 6-7 млрд кубометрів газу у "Газпрому", не факт, що це відбудеться. Тим більше що багаторічні переговори про перегляд ціни газу поки тільки привели "Нафтогаз" і "Газпром" до Стокгольмського арбітражу.

По-друге, росіяни з усією своєю міццю "продавлюють" будівництво в обхід України газопроводу "Південний потік", незважаючи на застереження Єврокомісії. Тим часом українська ГТС все більше втрачає транзитний потік. Відповідно, дедалі більшими будуть її витрати навіть на транспортування газу в межах країни. Якщо терміново не вжити заходів щодо практичного участі в європейському ринку газу, в тому числі за повноцінної інтеграції української ГТС у загальноєвропейську газотранспортну систему, ГТС ризикує перетворитися на валізу без ручки.

По-третє, в липні 2010 р. Україна прийняла Закон "Про засади функціонування ринку природного газу", а вже у вересні підписала протокол про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. 15 грудня 2010 року Верховна Рада ратифікувала цей протокол. 1 лютого 2011 року Україна стала стороною Енергетичного Співтовариства. По-четверте, 6 жовтня 2011 р. Рада міністрів енергетичного співтовариства прийняв Третій енергетичний пакет і зобов'язав учасників імплементувати його до 1 січня 2015 р. Залишилося менше півроку. Перераховані фактори спонукали Кабмін терміново вносити до парламенту газореформаторський законопроект.

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Теоретично законопроект №4116а передбачає саме кардинальну реформу ГТС, а не чергову зміну "кризового менеджменту". Скажімо так, після підписання Угоди про асоціацію з ЄС уряд Яценюка пропонує уніфікувати правила роботи українського і європейського газових ринків.

Після бурхливих дебатів на наступний день депутати все ж проголосували їх у першому читанні. У другому читанні обидва законопроекти Верховна Рада розгляне наступного тижня.