Батальйон "Азов" затримав лідера терористів ДНР з Дружковки Василя Черненка

15:53, 12 липня 2014
Політика
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Бійцями спебатальйону "Азов" під час проведення операції по виявленню терористів ДНР затримано лідера сепаратистів з м. Дружковка Василя Черненка.

Про це батальйон "Азов" повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Відносно Черненка зібрано достатньо доказів його протиправну діяльності, а саме: ця особа причетна до нападів на українських військових та організацію терористичних груп. Зі слів численних свідків, Василь Черненко брав участь в блокуванні військової техніки, в організації проросійських мітингів, в затриманні людей і утриманні заручників, вивішуванні російського триколору на адмінбудівлях", - йдеться у повідомленні.

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Операція по виявленню терористів та сепаратистів спецбатальйоном "Азов" триває.

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