Чому Янукович ”став у позу” (версія ”Нашої України”)

В «Нашій Україні» вважають, що лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не прийшов на засідання круглого столу, оскільки в ньому не планувалась участь Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказала керівник інформаційного департаменту “Нашої України” Тетяна МОКРІДІ.

Вона розповіла, що впродовж вихідних тривали консультації – працювала спільна робоча група, до якої увійшли і представники Партії регіонів. Обговорювалась тема круглого столу, регламент круглого столу, зазначила Т.МОКРІДІ. За її словами, В.ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО повинні були бути співголовами цього круглого столу. «Більше того, був вироблений вже проект резолюції круглого столу. Тому я наголошую на тому, що, здається, що В.ЯНУКОВИЧ просто став у позу, пов’язану з однією причиною, що тут немає Президента України», - наголосила Т.МОКРІДІ.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів з 27 червня блокує сесійну залу ВР. “Регіонали” вимагають обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і виступають проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті.

Також представники Партії регіонів не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті.

Сьогодні об 11.00 у приміщенні ВР мав розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації.

Однак у зв’язку з неявкою лідера фракції Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, ”Наша Україна” БЮТ та СПУ відмовилися брати участь у роботі круглого столу.

Комуністи також пішли з круглого столу, вважаючи недоцільним брати участь у його роботі.

Як очікується, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у другому раунді круглого столу між представниками парламентської коаліції і опозиції.