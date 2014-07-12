Терористи почали стріляти по мирних жителях у Донецьку - очевидці

"Сепаратисти стріляють по Трудовським (спальний р-н Донецька). А кажуть, що це наші війська ", - повідомив він.

Сепаратисты стреляют по Трудовским ( спальный м-н Донецка). А говорят, что это наши войска. — Сергей Гармаш (@s_garmash) July 12, 2014

За його інформацією, що бойовики пограбували пасажирів рейсового автобуса.

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"Виїзд з Донецька (на Маріуполь) Сепар пограбували всіх у рейсовому автобусі. Забирали золото, гроші, навіть телефони. Чоловіків не випускають", - повідомив Гармаш.

Також цю інформацію підверджують Новости Донбасса в Твіттері.

"ДНР почала стріляти по мирних жителях у Донецьку. Терміново виїжджайте з міста, міськрада не допоможе".