Терористи почали стріляти по мирних жителях у Донецьку - очевидці
23:23, 12 липня 2014Політика
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Терористи обстрілюють спальний район Донецька. Про це у своєму Твіттері написав головний редактор місцевого видання ОстроВ Сергій Гармаш.
REUTERS
"Сепаратисти стріляють по Трудовським (спальний р-н Донецька). А кажуть, що це наші війська ", - повідомив він.
Сепаратисты стреляют по Трудовским ( спальный м-н Донецка). А говорят, что это наши войска.
— Сергей Гармаш (@s_garmash) July 12, 2014
За його інформацією, що бойовики пограбували пасажирів рейсового автобуса.
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"Виїзд з Донецька (на Маріуполь) Сепар пограбували всіх у рейсовому автобусі. Забирали золото, гроші, навіть телефони. Чоловіків не випускають", - повідомив Гармаш.
Також цю інформацію підверджують Новости Донбасса в Твіттері.
"ДНР почала стріляти по мирних жителях у Донецьку. Терміново виїжджайте з міста, міськрада не допоможе".
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