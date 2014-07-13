За добу в районі АТО загинули 7 військовослужбовців

Про це повідомив прес-секретар інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. "Протягом доби терористи здійснили 12 обстрілів позицій сил АТО, блокпостів в районах населених пунктів Луганськ, Маринівка, Шишково, Земляне, Прирічча, Олександрівка, Калинів, Очеретянка. Загалом, за добу загинули 7 українських військовослужбовців і 30 поранені", - сказав Андрій Лисенко.

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Крім того, бойовики атакували українські війська в районах населених пунктів Ізварине, Краснодон і Маринівка, повідомив він.

За словами прес-секретаря, за минулу добу від рук терористів в зоні АТО загинули 12 мирних жителів.

Андрій Лисенко повідомив, що бойовики обстріляли з установки "Град" Маринівку, при обстрілі загинули 6 і поранено 4 мирних жителі. Згодом бойовики обстріляли житлові квартали Петровського району Донецька. В результаті від рук бойовиків загинули 6 мирних жителів, 8 - поранені, у тому числі підліток.

За даними Міноборони, в зоні проведення АТО найбільш напружена ситуація зберігається у Донецьку, Луганську, Горлівці, Сніжному, Сєвєродонецьку, Антрациті та Краснодоні.