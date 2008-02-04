Ющенко поставив перед коаліцією завдання і дав півдня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив одним із головних питань, що стоять сьогодні на порядку денному, доопрацювання державного бюджету України на 2008 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час традиційної щотижневої зустрічі із головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Участь у зустрічі також взяли секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, лідери фракцій Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Блоку Юлії Тимошенко – Іван КИРИЛЕНКО.

«Я хотів би, щоб ми чітко висловилися щодо пріоритетів доопрацювання бюджету 2008 року», - підкреслив Президент у цьому контексті.

Також глава держави ще раз наголосив, що вважає головним завданням на сьогодні розблокування роботи Верховної Ради, забезпечення нормальної робочої атмосфери в законодавчому органі держави. Першим кроком у цьому напрямі, за його словами, має стати розблокування парламентської трибуни та проведення в нормальному робочому режимі пленарного засідання 5 лютого 2008 року.

«Я звертаюся до вас, шановні учасники коаліції: другу половину сьогоднішнього дня ми повинні присвятити проведенню заключних консультацій з опозицією і прийняти той компроміс, який би дав змогу розблокувати роботу парламенту», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент підтвердив, що в перший день другої сесії Верховної Ради України шостого скликання має намір виступити з щорічним посланням до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України.

Серед першочергових завдань Верховної Ради, підкреслив В.ЮЩЕНКО - забезпечення повноцінного функціонування Конституційного Суду України та врегулювання роботи Вищої ради юстиції. Він також відзначив, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано понад 600 законопроектів, спрямованих на вирішення нагальних соціально-економічних, політико-правових та гуманітарних проблем. Всілякі зволікання надто дорого обходяться країні, наголосив глава держави.

Також на зустрічі обговорювалися підсумки роботи Всеукраїнського форуму «Влада і бізнес – партнери» та питання відновлення роботи Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Окремої уваги було надано питанню регулювання природних монополій.