Ющенко поставив перед коаліцією завдання і дав півдня
Президент провів традиційну зустріч
Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначив одним із головних питань, що стоять сьогодні на порядку денному, доопрацювання державного бюджету України на 2008 рік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав сьогодні під час традиційної щотижневої зустрічі із головою Верховної Ради Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ та прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
Участь у зустрічі також взяли секретар РНБОУ Раїса БОГАТИРЬОВА, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, лідери фракцій Блоку «Наша Україна – Народна самооборона» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Блоку Юлії Тимошенко – Іван КИРИЛЕНКО.
«Я хотів би, щоб ми чітко висловилися щодо пріоритетів доопрацювання бюджету 2008 року», - підкреслив Президент у цьому контексті.
Також глава держави ще раз наголосив, що вважає головним завданням на сьогодні розблокування роботи Верховної Ради, забезпечення нормальної робочої атмосфери в законодавчому органі держави. Першим кроком у цьому напрямі, за його словами, має стати розблокування парламентської трибуни та проведення в нормальному робочому режимі пленарного засідання 5 лютого 2008 року.
«Я звертаюся до вас, шановні учасники коаліції: другу половину сьогоднішнього дня ми повинні присвятити проведенню заключних консультацій з опозицією і прийняти той компроміс, який би дав змогу розблокувати роботу парламенту», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.
Президент підтвердив, що в перший день другої сесії Верховної Ради України шостого скликання має намір виступити з щорічним посланням до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України.
Серед першочергових завдань Верховної Ради, підкреслив В.ЮЩЕНКО - забезпечення повноцінного функціонування Конституційного Суду України та врегулювання роботи Вищої ради юстиції. Він також відзначив, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано понад 600 законопроектів, спрямованих на вирішення нагальних соціально-економічних, політико-правових та гуманітарних проблем. Всілякі зволікання надто дорого обходяться країні, наголосив глава держави.
Також на зустрічі обговорювалися підсумки роботи Всеукраїнського форуму «Влада і бізнес – партнери» та питання відновлення роботи Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України. Окремої уваги було надано питанню регулювання природних монополій.