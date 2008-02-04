Ющенко доручив Тимошенко не допустити зміни цін на імпортний газ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України зміцнити монопольний статус НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказала секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА на брифінгу в Києві за підсумками засідання РНБО 1 лютого.

«Йдеться про підготовку пропозицій щодо зміни статусу НАК «Нафтогаз України», функцій, відповідно – відповідальності, з огляду на посилення таких функцій, як консолідованої природної монополії на ринку газу», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Крім того, за її словами, Президент доручив уряду не допустити зміни цін на імпортний природний газ, забезпечити стабільний і безперебійний транзит газу до країн Європи і безперебійне постачання газу населенню країни.