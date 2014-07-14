ЄС і РФ ще не визначили дату двосторонньої зустрічі з українсько-російського газового питання

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу сказала представник Еттінгера Сабін Бергер.

Вона нагадала, що днями віце-президент Єврокомісії провів телефону розмову з Новаком, під час якої вони домовилися зустрітися, щоб обговорити питання безпеки постачання газу.

Читайте такожУкраїна і ЄС обговорять у середу відновлення газових переговорів з Росією

„Мета зустрічі - також підготувати основу для наступного раунду тристоронніх консультацій (Україна-ЄС-Росія), але станом на сьогодні дата (двосторонньої зустрічі) ще не визначена”, - констатувала Бергер.