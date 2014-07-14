ЄС і РФ ще не визначили дату двосторонньої зустрічі з українсько-російського газового питання
13:58, 14 липня 2014Політика
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Дата зустрічі віце-президента Єврокомісії Гюнтера Еттінгера та міністра енергетики Росії Олександра Новака ще не визначена.
Дата зустрічі Еттінгера та Новака ще не визначена / УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це на брифінгу сказала представник Еттінгера Сабін Бергер.
Вона нагадала, що днями віце-президент Єврокомісії провів телефону розмову з Новаком, під час якої вони домовилися зустрітися, щоб обговорити питання безпеки постачання газу.
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„Мета зустрічі - також підготувати основу для наступного раунду тристоронніх консультацій (Україна-ЄС-Росія), але станом на сьогодні дата (двосторонньої зустрічі) ще не визначена”, - констатувала Бергер.
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