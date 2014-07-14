ЗМІ: Бородай розповів, що бореться з "українськими сепаратистами"

"Імперську мрію" терориста з Росії Олександра Бородая чекає останній бій в Донецьку і Луганську.

Як пише The Wall Street Journal, десять років тому в часи Чеченської війни, будучи воєнним кореспондентом, Бородай "хотів побачити сильний удар по Грозному, знищення всіх сепаратистів і скасування чеченської автономії на користь Москви". Про це повідомляє ТСН.ua.

Нині ж він сам є лідером проросійських терористів у Донецьку, які воюють за відділення регіону від України. Тепер він сам опиниться об'єктом того "анти сепаратистського наступу, до якого сам колись закликав", - пише газета.

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Видання зауважує, що Бородай є громадянином Росії і очолює російських терористів, яких Москва намагається видати за громадян України, що повстали проти Києва. Цей факт ускладнює потенційні мирні переговори між бойовиками і владою України.

Бородай потай курсує між Донецьком і Москвою. А в російській столиці дає інтерв'ю місцевим ЗМІ і ходить на зустрічі, про які не хоче розповідати. Він вважає, що виконує "історичну місію в ім'я російської нації", яку називає "суперетносом, зміцненим православним християнством".

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Коли журналісти запитали його про заклики до знищення чеченських сепаратистів, Бородай заявив, що і зараз нібито бореться з "українськими сепаратистами".

"Тепер я теж борюся проти сепаратистів, не чеченських, а українських. Тому що є Росія, велика Росія, Російська імперія. І тепер українські сепаратисти, які перебувають в Києві, борються проти Російської імперії", - сказав Бородай.

Нагадаємо, що піарщик Бородай був для Москви запасним лідером для терористів.