Янукович не пустить Ющенка за трибуну, поки не знімуть гострі питання

Роботу Верховної Ради України завтра буде розблоковано лише після вирішення питань щодо НАТО та конфлікту між міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ і мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що вирішення цих питань «дає можливість розблокувати роботу Верховної Ради».

На неодноразові уточнення журналістів, чи можливо, що спочатку у парламенті виступить Президент України Віктор ЮЩЕНКО із щорічним посланням, а потім розглядатимуться вищезгадані питання, В.ЯНУКОВИЧ відповів, що спочатку мають бути зняті «гострі питання», а потім має бути виступ Президента України.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що конфлікт між Ю.ЛУЦЕНКОМ і Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ - це «питання етики і самого Ю.ЛУЦЕНКА, і всієї влади». «Нехай влада і сам Ю.ЛУЦЕНКО разом вирішують, що їм робити», - додав лідер Партії регіонів.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наполягає на необхідності створення Тимчасової слідчої комісії ВР з даного питання, яка працюватиме обмежений термін і зробить свої висновки.