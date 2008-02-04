БЮТ розхитує крісло під Довгим

Питання реєстрації нових депутатів БЮТ у Київраді замість тих, чиї повноваження були достроково припинені з’їздом Блоку у зв’язку із переходом до інших фракцій, Київська міська територіальна виборча комісія розгляне в середу, 6 лютого.

Про це повідомила сьогодні УНІАН голова КМТВК Галина БІЛИК.

Коментуючи рішення Апеляційного адміністративного суду Києва від 1 лютого, яким визнано законними рішення Блоку Юлії Тимошенко щодо виключення депутатів місцевих рад зі своїх лав, Г.БІЛИК сказала: “У середу в нас відбудеться засідання комісії. Там буде розглядатись це питання”.

Вона повідомила, що зазначене рішення суду вже надійшло до КМТВК, його бачив юрист, але комісія з цим документом поки не ознайомилась.

На запитання, чи означає винесення на розгляд комісії питання щодо нових депутатів Київради те, що вони будуть вже в середу зареєстровані, Г.БІЛИК відповіла: “Щоб не було упередженості, скажу, що питання є в порядку денному, а чи будуть зареєстровані депутати, то таке рішення має прийняти комісія на своєму засіданні”.

На запитання, чи встигає столичний тервиборчком по термінах, які визначені у рішенні Апеляційного суду, голова комісії сказала: “Якщо не встигнемо ми, то встигне ЦВК”. За її поясненням, реєстрацію наступних у списку депутатів міської ради має право провести і Центральна виборча комісія.

У свою чергу секретар Постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Юрій ДМИТРУК (фракція БЮТ) висловив агентству УНІАН надію, що питання реєстрації нових депутатів від БЮТ буде вирішено у найближчу середу на засіданні КМТВК.

"Ця відміна ухвали суду (Печерського райсуду Києва – УНІАН) зобов’язує ТВК розглянути питання у триденний термін. Підкреслю, що йдеться виключно про нових депутатів, старі виключені рішенням з’їзду, і ніяких інших рішень по них не потрібно. Просто ми не могли завести нових депутатів”, - зазначив він.

За словами Ю.ДМИТРУКА, усі необхідні документи, щоб КМТВК розглянула питання реєстрації нових депутатів, БЮТ подав ще у п’ятницю, 1 лютого.

Водночас він не виключив тиску на тервиборчком, стосовно його голови і членів комісії з боку столичної влади, щоб загальмувати вирішення питання.

“Можливий тиск. Я навіть не виключаю, що він буде, щоб вони не змогли провести засідання. Захворіли чи ще щось... Але це не дуже хвилює, бо у будь-якому випадку, якщо вони в середу не розглянуть, ми здамо матеріали до ЦВК і ЦВК вже прийматиме рішення”, - сказав Ю.ДМИТРУК.

На запитання, чи буде підніматися питання щодо нового керівництва Київради одразу після того, як БЮТ знову отримає у міській раді 41 голос, він відповів: “Так. Я думаю, як тільки в нас буде сформована більшість, після цього буде підніматися питання переобрання секретаря Київради. Тому що міському голові ми в Києві можемо лише недовіру висловити, а секретаря реально можемо більшістю переобрати”.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Апеляційний адміністративний суд Києва визнав законними рішення Блоку Юлії Тимошенко щодо виключення депутатів місцевих рад зі своїх лав та скасував будь-які заборони для тер виборчкомів і партій вчиняти дії щодо реєстрації нових депутатів місцевих рад.

Рішення Апеляційного адміністративного суду Києва прийнято по справі за позовом депутата Київради Олександра ДАНИЛОВА, який був обраний у березні 2006 р. по списках БЮТ до міськради, але в грудні 2006 р. заявив про свій вихід з фракції БЮТ та вступ до фракції Партії регіонів.

12 січня 2007 р. Верховна Рада України запровадила імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, що передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.

2 червня 2007 року з`їзд БЮТ прийняв рішення про позбавлення повноважень 15 депутатів Київради, які вийшли із фракції (на місцевих виборах 2006 р. за списками БЮТ до Київради пройшов 41 депутат).