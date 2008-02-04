БЮТ розхитує крісло під Довгим

16:41, 04 лютого 2008
Політика
1160 0

Питання - за реєстрацією нових депутатів

Питання реєстрації нових депутатів БЮТ у Київраді замість тих, чиї повноваження були достроково припинені з’їздом Блоку у зв’язку із переходом до інших фракцій, Київська міська територіальна виборча комісія розгляне в середу, 6 лютого.

Про це повідомила сьогодні УНІАН голова КМТВК Галина БІЛИК.

Коментуючи рішення Апеляційного адміністративного суду Києва від 1 лютого, яким визнано законними рішення Блоку Юлії Тимошенко щодо виключення депутатів місцевих рад зі своїх лав, Г.БІЛИК сказала: “У середу в нас відбудеться засідання комісії. Там буде розглядатись це питання”.

Вона повідомила, що зазначене рішення суду вже надійшло до КМТВК, його бачив юрист, але комісія з цим документом поки не ознайомилась.

На запитання, чи означає винесення на розгляд комісії питання щодо нових депутатів Київради те, що вони будуть вже в середу зареєстровані, Г.БІЛИК відповіла: “Щоб не було упередженості, скажу, що питання є в порядку денному, а чи будуть зареєстровані депутати, то таке рішення має прийняти комісія на своєму засіданні”.

На запитання, чи встигає столичний тервиборчком по термінах, які визначені у рішенні Апеляційного суду, голова комісії сказала: “Якщо не встигнемо ми, то встигне ЦВК”. За її поясненням, реєстрацію наступних у списку депутатів міської ради має право провести і Центральна виборча комісія.

У свою чергу секретар Постійної комісії Київради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики Юрій ДМИТРУК (фракція БЮТ) висловив агентству УНІАН надію, що питання реєстрації нових депутатів від БЮТ буде вирішено у найближчу середу на засіданні КМТВК.

"Ця відміна ухвали суду (Печерського райсуду Києва – УНІАН) зобов’язує ТВК розглянути питання у триденний термін. Підкреслю, що йдеться виключно про нових депутатів, старі виключені рішенням з’їзду, і ніяких інших рішень по них не потрібно. Просто ми не могли завести нових депутатів”, - зазначив він.

За словами Ю.ДМИТРУКА, усі необхідні документи, щоб КМТВК розглянула питання реєстрації нових депутатів, БЮТ подав ще у п’ятницю, 1 лютого.

Водночас він не виключив тиску на тервиборчком, стосовно його голови і членів комісії з боку столичної влади, щоб загальмувати вирішення питання.

“Можливий тиск. Я навіть не виключаю, що він буде, щоб вони не змогли провести засідання. Захворіли чи ще щось... Але це не дуже хвилює, бо у будь-якому випадку, якщо вони в середу не розглянуть, ми здамо матеріали до ЦВК і ЦВК вже прийматиме рішення”, - сказав Ю.ДМИТРУК.

На запитання, чи буде підніматися питання щодо нового керівництва Київради одразу після того, як БЮТ знову отримає у міській раді 41 голос, він відповів: “Так. Я думаю, як тільки в нас буде сформована більшість, після цього буде підніматися питання переобрання секретаря Київради. Тому що міському голові ми в Києві можемо лише недовіру висловити, а секретаря реально можемо більшістю переобрати”.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Апеляційний адміністративний суд Києва визнав законними рішення Блоку Юлії Тимошенко щодо виключення депутатів місцевих рад зі своїх лав та скасував будь-які заборони для тер виборчкомів і партій вчиняти дії щодо реєстрації нових депутатів місцевих рад.

Рішення Апеляційного адміністративного суду Києва прийнято по справі за позовом депутата Київради Олександра ДАНИЛОВА, який був обраний у березні 2006 р. по списках БЮТ до міськради, але в грудні 2006 р. заявив про свій вихід з фракції БЮТ та вступ до фракції Партії регіонів.

12 січня 2007 р. Верховна Рада України запровадила імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, що передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.

2 червня 2007 року з`їзд БЮТ прийняв рішення про позбавлення повноважень 15 депутатів Київради, які вийшли із фракції (на місцевих виборах 2006 р. за списками БЮТ до Київради пройшов 41 депутат).

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter