У ПР нагадали Тимошенко, хто дав найдешевший газ

Усунення компанії «РосУкрЕнерго» від постачань природного газу на український ринок приведе до підвищення цін на газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (Партія регіонів) сьогодні на прес-конференції.

«Якщо пані ТИМОШЕНКО знищить ті домовленості, які забезпечив Юрій БОЙКО як міністр (міністра палива та енергетики в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН), то вона нестиме відповідальність за те, яку ціну платитимуть громадяни щомісяця за газ. Я абсолютно впевнений, що це будуть вищі ціни, і це авантюра – зараз починати переглядати газові домовленості», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

На його думку, дискусії про відмову від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго» є необгрунтованими з економічної точки зору. «Уряд Ю.ТИМОШЕНКО не може запропонувати кращі ціни і бачить своєю метою тільки усунути «РосУкрЕнерго» з українського ринку, і таким чином вирішити свої політичні, а не економічні завдання», - переконаний депутат-«регіонал».

Він вважає неоднозначною заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про існування підстав для порушення кримінальної справи стосовно екс-міністра палива та енергетики Ю.БОЙКА за фактом корупційних дій під час підписання багаторічних контактів на постачання газу в Україну, про вартість транспортування газу українською територією, а також вартості оренди українських газових сховищ. «Позиція Партії регіонів щодо оцінки діяльності Ю.БОЙКА на посаді міністра відома і полягає в тому, що пан Ю.БОЙКО забезпечив для України найнижчі ціни на газ серед європейських країн», - пояснив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 2 лютого на брифінгу повідомила, що Рада національної безпеки та оборони України доручила правоохоронним органам провести розслідування за фактом корупційних дій при підписанні угод про постачання газу між «РосУкрЕнерго» «УкрГазЕнерго » і НАК «Нафтогаз України».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що РНБО схвалила рішення про перехід України на прямі постачання природного газу і відмову від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго».