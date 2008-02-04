У ПР нагадали Тимошенко, хто дав найдешевший газ
Мірошниченко попередив про авантюру
|Юрій Мірошниченко
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив народний депутат Юрій МІРОШНИЧЕНКО (Партія регіонів) сьогодні на прес-конференції.
«Якщо пані ТИМОШЕНКО знищить ті домовленості, які забезпечив Юрій БОЙКО як міністр (міністра палива та енергетики в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА – УНІАН), то вона нестиме відповідальність за те, яку ціну платитимуть громадяни щомісяця за газ. Я абсолютно впевнений, що це будуть вищі ціни, і це авантюра – зараз починати переглядати газові домовленості», - сказав Ю.МІРОШНИЧЕНКО.
На його думку, дискусії про відмову від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго» є необгрунтованими з економічної точки зору. «Уряд Ю.ТИМОШЕНКО не може запропонувати кращі ціни і бачить своєю метою тільки усунути «РосУкрЕнерго» з українського ринку, і таким чином вирішити свої політичні, а не економічні завдання», - переконаний депутат-«регіонал».
Він вважає неоднозначною заяву прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про існування підстав для порушення кримінальної справи стосовно екс-міністра палива та енергетики Ю.БОЙКА за фактом корупційних дій під час підписання багаторічних контактів на постачання газу в Україну, про вартість транспортування газу українською територією, а також вартості оренди українських газових сховищ. «Позиція Партії регіонів щодо оцінки діяльності Ю.БОЙКА на посаді міністра відома і полягає в тому, що пан Ю.БОЙКО забезпечив для України найнижчі ціни на газ серед європейських країн», - пояснив Ю.МІРОШНИЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО 2 лютого на брифінгу повідомила, що Рада національної безпеки та оборони України доручила правоохоронним органам провести розслідування за фактом корупційних дій при підписанні угод про постачання газу між «РосУкрЕнерго» «УкрГазЕнерго » і НАК «Нафтогаз України».
Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що РНБО схвалила рішення про перехід України на прямі постачання природного газу і відмову від посередницьких послуг компанії «РосУкрЕнерго».