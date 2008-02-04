Яценюк останній раз спробує достукатися до опозиції
17:14, 04 лютого 2008Політика
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Досі не домовилися
На погоджувальній раді не досягнуто жодних домовленостей щодо розблокування завтра роботи Верховної Ради.
Про це повідомив у інтерв’ю УНІАН лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО.
Водночас він зазначив, що сьогодні о 19.30 відбудеться ще одна зустріч лідерів фракцій парламенту з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.
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