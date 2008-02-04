Яценюк останній раз спробує достукатися до опозиції

На погоджувальній раді не досягнуто жодних домовленостей щодо розблокування завтра роботи Верховної Ради.

Про це повідомив у інтерв’ю УНІАН лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО.

Водночас він зазначив, що сьогодні о 19.30 відбудеться ще одна зустріч лідерів фракцій парламенту з головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ.