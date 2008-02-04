Бойко бачить, як Тимошенко наривається на політичний скандал

17:21, 04 лютого 2008
Політика
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Україна несанкціоновано відбирає газ?

Народний депутат від Партії регіонів, заступник голови парламентського комітету з питань ПЕК Юрій БОЙКО заявляє про несанкціонований відбір газу НАК «Нафтогаз України» з підземних сховищ газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.БОЙКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Ми звикли до гучних заяв сьогоднішнього прем`єр-міністра пані ТИМОШЕНКО і думаємо, що основна мета цих заяв - відвернення уваги суспільства від реальної ситуації на газовому ринку, яка склалася в результаті несанкціонованого відбору газу і затримки платежів, оскільки вона розуміє, що рано чи пізно доведеться відповідати за ці дії, і необхідно відвернути увагу суспільства", - сказав він.

За словами Ю.БОЙКА, з початку нового року НАК "Нафтогаз України" не уклав договори на придбання газу і несанкціоновано відбирає газ з підземних сховищ. При цьому він додав, що сума несанкціоновано відібраного газу на сьогодні становить 2 млрд. грн.

"Сьогоднішня ситуація із несанкціонованим відбором газу, де немає договорів на постачання газу на січень, вона дуже ганебна.", – відзначив він.

Як повідомлялося, раніше Ю.БОЙКО вже заявляв, що бездоговірний відбір газу призведе до політичного скандалу. «З першого січня цього року почався бездоговірний відбір газу з газопроводів, і це дійсно буде політичний скандал для нашої країни, і я вважаю, що Президент своєчасно розглядає це питання на засіданні РНБО», - вважає Ю.БОЙКО.

У свою чергу, НАК “Нафтогаз України” заявила, що станом на 25 січня ц.р., відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів №57-р від 09.01.08 “Про затвердження прогнозного балансу надходження і розподілу природного газу на 2008 рік», здійснила всі необхідні процедури для формування балансу природного газу на січень 2008 року. Компанія впродовж січня надала СП “УкрГаз-Енерго” і ВАТ “Укрнафта” договори про закупівлю природного газу для подальшого постачання споживачам України.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово заявляла, що наполягає на тому, що всі посередники в газових відносинах між Україною і Росією повинні бути ліквідовані. Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що ліквідація «РосУкрЕнерго» як посередника на газовому ринку призведе до зниження ціни на газ для України.

 

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