У лютому-березні в Україні пройде майже 90 виборів

У лютому-березні цього року в Україні пройде майже 90 місцевих виборів різного рівня.

Станом на 4 лютого уже призначено 89 місцевих виборів різного рівня в 24 регіонах України, повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Крім того, такі вибори необхідно провести ще у 32 населених пунктах. Відповідні документи, як інформують у ЦВК, знаходяться на розгляді у Верховній Раді України, яка й визначатиметься з датою їхнього проведення.

Передбачається, що найбільше виборчих дільниць з позачергових виборів сільських, селищних і міських голів, а також депутатів місцевих рад відкриється 16 березня 2008 р. Такі вибори цього дня пройдуть у 78 населених пунктах України.

Згідно з даними ЦВК з посиланням на інформацію відповідної територіальної виборчої комісії, 3 лютого відбулися проміжні вибори депутата Великокісницької сільської ради Ямпільського району Вінницької області. Згідно з інформацією органів місцевого самоврядування, найближчі проміжні вибори депутатів сільської ради призначено на 10 лютого. Вони пройдуть у двох селах Черкаської області.