У Луганську терористи пограбували підприємство на 9,7 млн грн

Про це повідомила УНІАН начальник ВЗГ ГУМВС в Луганській області Тетяна Погукай.

Зокрема, відомо, що 10 липня озброєні автоматичною зброєю люди, одягнені в камуфляжну форму, зі складу підприємства «Укрінвестпласт», розташованого в Луганську на вулиці Поштовій, вивезли: устаткування з переробки пластмаси на суму 6 млн. 500 тис. грн, лінію виробництва склопластику на суму 2 млн. 661 тис. грн і термопластавтомати на суму 564 тис. грн.

Читайте такожНа Луганщині терористи вкрали з блокпоста екскаватор З даного факту проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня у Луганську терористи викрали журналіста та пограбували офіс інтернет-сайту «Политика 2.0».