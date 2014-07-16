Прикордонники виявили перетин кордону п'ятьма установками «Град» - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Сьогодні виявлено чергові ознаки порушення державного кордону України з боку Росії», - заявив він.

«Так, приблизно опівдні прикордонний наряд на ділянці «Амвросіївка» Донецького загону виявив засипаний інженерний рів та ознаки заїзду на територію України на глибину до 70 м п’яти одиниць військової техніки – ймовірно, системи «Град». Крім того, на місці знайдено залишки елементів від відстріляного боєзапасу», - додав Лисенко.

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За його словами, «на суміжній території прикордонники зафіксували трактор, який орав прикордонну місцевість, знищуючи докази перетину кордону на території Росії».