Терористи з установок "Град" обстріляли аеропорт в Луганську і позиції сил АТО - експерт

Про це написав на своїй сторінці у соцмережі керівник ценру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

"Терористами з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні позиції сил АТО і переправа поблизу н.п.Дмитровка. Втрат з боку військовослужбовців немає. Також з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляний аеропорт в Луганську, контрольований силами АТО. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, з установки «Град» обстріляні позиції сил АТО поблизу н.п.Провалля (Луганська обл.). Серед військовослужбовців є втрати.