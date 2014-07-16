Терористи з установок "Град" обстріляли аеропорт в Луганську і позиції сил АТО - експерт
07:14, 16 липня 2014Політика
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Терористи з установок "Град" обстріляли аеропорт в Луганську і позиції сил АТО.
Терористи з установок "Град" обстріляли аеропорт в Луганську і позиції сил АТО/ verytinywars.blogspot.com
Про це написав на своїй сторінці у соцмережі керівник ценру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Терористами з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні позиції сил АТО і переправа поблизу н.п.Дмитровка. Втрат з боку військовослужбовців немає. Також з РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляний аеропорт в Луганську, контрольований силами АТО. Втрат з нашого боку немає", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, з установки «Град» обстріляні позиції сил АТО поблизу н.п.Провалля (Луганська обл.). Серед військовослужбовців є втрати.
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