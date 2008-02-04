Завтра Ющенко образиться на Партію регіонів остаточно

У разі завтрашнього блокування роботи Верховної Ради Президент України Віктор ЮЩЕНКО може остаточно відмовитись від виголошення свого щорічного послання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він наголосив, що коаліція налаштована на пошук компромісного рішення з тим, щоб Партія регіонів пішла назустріч і розблокувала трибуну ВР. «Усе це має сенс, якщо Партія регіонів взагалі налаштована на парламентську роботу, якщо ні, то це вже завтра буде остаточно видно», - суазав В.КИРИЛЕНКО.

Він додав, що «внаслідок такої їхньої (Партії регіонів – УНІАН) позиції глава держави може відмовитись, і відмовитись уже остаточно від виголошення щорічного послання українському народу у Верховній Раді, яке передбачено Конституцією».

«Разом з тим, це буде швидше демонстрація своєї деструктивності з боку Партії регіонів, ніж реальна перешкода главі держави, оскільки послання до українського народу він може оприлюднити в інший спосіб», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.