Єврорада підкреслює важливість ратифікації Україною Угоди про асоціацію

Про це сказано у висновках Європейської Ради, ухвалених за результатами позачергового засідання, яке відбулося у середу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

„Європейська Рада підкреслює важливість ратифікації Україною Угоди про асоціацію з метою якнайшвидшого її тимчасового застосування”, - говориться в документі.

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Крім того, Європейська Рада привітала проведення тристоронніх консультацій на рівні міністрів між Україною, Російською Федерацією та Європейським Союзом щодо реалізації Угоди про асоціацію, які відбулися 11 липня.

„У цьому контексті вона також вітає створення механізму консультацій для вирішення потенційних труднощів, пов'язаних з наслідками реалізації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі на реалізацію угоди про вільну торгівлю Співдружності Незалежних Держав”, - зазначається у висновках.