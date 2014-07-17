Терористи викрали першого заступника мера Донецька

Про це повідомляє "Острів".

Савінов брав участь у круглому столі "За єдність, злагоду та розвиток".

"Мені тільки що повідомили, що Савінова забрали представники ДНР", - повідомила одна з організаторів заходу.

За словами очевидців, чиновника посадили в машину, на якій він приїхав на "круглий стіл", невідомі. Також в машині перебував і голова відділу зі зв'язків з громадськістю Донецької міськради Максим Ровінський. Слідом за цією машиною відправився ще один автомобіль з озброєними людьми.

Викрадення підтверджує у себе в Facebook журналіст Олексій Мацука:

Крім того, повідомляється, що двоє людей, які прийшли на "круглий стіл" плеснули в обличчя зеленкою ще одному організатору заходу - підприємцю Володимиру Шульзі.

Читайте такожУ Луганську терористи викрали журналіста та пограбували офіс інтернет-сайтуРаніше "Генеральна прокуратура ДНР" оголосила даний круглий стіл поза законом і попередила, що організатори цієї акції будуть притягнуті до відповідальності за законами військового часу".