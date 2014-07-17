Літаки з Нідерландів, які летять на дальній схід, змінюють траекторію, оминаючи Україну
19:51, 17 липня 2014Політика
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Нідерландський аеропорт Схипол повідомляє, що літаки, які відлітають у напрямку далекого сходу, змінюють траекторію польоту, щоб оминути територію України.
radioscanner.ru
Про це аеропорт повідомляє на своій сторінці у "Твіттері".
"Літаки, які відлітають із Схипола у напрямку далекого сходу, змінюють шляхи польоту через ситуацію в Україні", - зазначається в повідомлені.
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