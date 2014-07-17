Вдень в районі Сніжного була зафіксована колона терористів з ЗРК «Бук» - Тимчук

Про це повідомляє керівник групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook.

«За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», сьогодні близько 13.30 в районі н.п.Сніжне була зафіксована колона терористів. У складі колони знаходилося 3 танка, 2 БТР, вантажний автомобіль з бойовиками і вантажний автомобіль з встановленим великокаліберним кулеметом. А також - автомобільний тягач з лафетом, на якому перевозився ЗРК «Бук». Колона рухалася в бік н.п.Дмитрівка», - написав Тимчук.

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Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що донецькі терористи над Торезом сьогодні збили малазійський лайнер із зенітно-ракетного комплексу ЗРК «Бук». Загинуло 280 пасажирів і 15 членів екіпажу.

Прес-центр АТО в Facebook повідомив, що терористи збили малазійський пасажирський Боїнг-777, думаючи, що збили український Ан-26.

Геращенко називає знищення малазійського лайнера «актом міжнародного тероризму».

«Нами зафіксований факт наявності у терористів установки "Бук", яка була сьогодні зафіксована в районі міст Торез і Сніжне. Забрехалися панове спонсори міжнародного тероризму! ЗРК "Бук" має максимальну дальність ураження цілей - 25-30 кілометрів. Від Донецька до Тореза - 70 кілометрів. А до Сніжного - 80 км. Тому ніяким чином наші військові не могли збити пасажирський літак», - підкреслює він.