На місці катастрофи малазійського літака працюють 5 бригад медиків - ОДА

21:39, 17 липня 2014
Політика
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У Донецькій області на місці катастрофи малазійського літака працюють 5 бригад медиків.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької обласної держадміністрації.

«На місці трагедії працює 5 бригад. Роботі бригад представники «Донецької народної республіки» перешкод не чинять», - сказано в повідомленні.

В ОДА також відзначили, що за уточненими даними - в результаті катастрофи загинули 285 пасажирів і 15 членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, в 16.20 в Донецькій області був збитий малайзійський лайнер, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур.

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Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що лайнер збили донецькі терористи з зенітно-ракетного комплексу ЗРК «Бук». Прес-центр АТО в Facebook повідомив, що терористи збили малайзійський пасажирський Боїнг-777, думаючи, що збили український Ан-26.

Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута заявляв, що бойовики «ДНР» заважають прибуттю до місця трагедії малазійського літака представників рятувальних служб та правоохоронних органів.

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