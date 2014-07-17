Російські агентства почали вигадувати, что ціллю України був літак Путіна

Про це передає російська телекомпанія "Звєзда".

"Джерело на правах повної конфіденційності повідомило, що існує ймовірність того, що ціллю української ракети або наземної, або випущеної з військового літака, міг бути літак президента Росії.

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«Можу сказати, що борт номер один і малайзійський "Боїнг" перетиналися в одній і тій же точці і на одному ешелоні. Це сталося поблизу Варшави на 330-му ешелоні на висоті 10100 метрів. Борт номер один був там в 16:21 мск, малайзійський літак - в 15:44 мск", - заявило джерело.

Він додав, що "контури літаків в цілому схожі, лінійні розміри також досить схожі, а що стосується розмальовки, то на досить віддаленій відстані вона практично ідентична".