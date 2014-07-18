США аналізують траєкторію ракети, щоб встановити, звідки була здійснена атака на малайзійський літак



Про це повідомив високопосадовий американський чиновник, передає BBC.

Він підтвердив, що США прийшли до висновку, що літак малайзійськоі авіакомпанії був збитий.

"Один радар побачив включення зенітно-ракетної системи і стеження за літаком до падіння. Друга система побачила "тепловий підпис" в момент, коли літак був збитий", - сказав чиновник.