США аналізують траєкторію ракети, щоб встановити, звідки була здійснена атака на малайзійський літак
00:15, 18 липня 2014Політика
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Сполучені Штати аналізують траєкторію ракети, щоб спробувати дізнатися, звідки була здійснена атака на літак Малайзійських авіаліній, який був збитий над повітряним простором України.
REUTERS
Про це повідомив високопосадовий американський чиновник, передає BBC.
Він підтвердив, що США прийшли до висновку, що літак малайзійськоі авіакомпанії був збитий.
"Один радар побачив включення зенітно-ракетної системи і стеження за літаком до падіння. Друга система побачила "тепловий підпис" в момент, коли літак був збитий", - сказав чиновник.
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