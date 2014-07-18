У Луганську сьогодні загинуло понад 20 мирних жителів - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської міськради.

«Протягом сьогоднішнього дня продовжується інтенсивний обстріл Луганська. Снаряди падають практично у всіх районах, зокрема зафіксовано попадання в центрі, у кварталах Південний, Героїв Сталінграду, Гайового, 50 років Жовтня, в Кам’янобрідському районі, в районі автовокзалу, Лісоторгового та інших частинах міста. Точна кількість загиблих і постраждалих уточнюватиметься», - повідомили в прес-службі.Читайте такожЛуганська міськрада просить мешканців не виходити з будинків і не підходити до вікон

Міськрада закликає луганчан дотримувати заходів безпеки, утриматися від виходів на вулицю, не пересуватися по місту без крайньої необхідності, за можливості в місцях збройних сутичок перебувати в укриттях.