Полонені терористи думають, що їх органи пустять на продаж

Про це розповів заступник військового коменданта міста Щастя Андрій Лебідь. "Це хворі люди. Перш ніж віддавати їх у руки правосуддя вони повинні отримати психологічну і психіатричну допомогу", - заявив він, передає informator.lg.ua.

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За його словами, терористи бояться приймати їжу, бо думають, що їх відгодовують для продажу на органи і відмовляються приймати душ, бо "вода може бути з сірчаною кислотою".

Раніше повідомлялося, що бійці "Айдара" кілька днів тримали в облозі бункер терористів "ЛНР". В результаті вдалося захопити в полон 18 бойовиків. Багато з них є громадянами Росії.