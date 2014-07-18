Полонені терористи думають, що їх органи пустять на продаж

16:18, 18 липня 2014
Політика
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Захоплені в полон бійцями батальйону "Айдар" терористи вірять, що їх та членів їх сімей продадуть на органи.

Бойцы

Про це розповів заступник військового коменданта міста Щастя Андрій Лебідь. "Це хворі люди. Перш ніж віддавати їх у руки правосуддя вони повинні отримати психологічну і психіатричну допомогу", - заявив він, передає informator.lg.ua.

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За його словами, терористи бояться приймати їжу, бо думають, що їх відгодовують для продажу на органи і відмовляються приймати душ, бо "вода може бути з сірчаною кислотою".

Раніше повідомлялося, що бійці "Айдара" кілька днів тримали в облозі бункер терористів "ЛНР". В результаті вдалося захопити в полон 18 бойовиків. Багато з них є громадянами Росії.

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