Полонені терористи думають, що їх органи пустять на продаж
16:18, 18 липня 2014Політика
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Захоплені в полон бійцями батальйону "Айдар" терористи вірять, що їх та членів їх сімей продадуть на органи.
Бійці "Айдара" взяли в поен близько 20 терористів / фото i3.obozrevatel.ua
Про це розповів заступник військового коменданта міста Щастя Андрій Лебідь. "Це хворі люди. Перш ніж віддавати їх у руки правосуддя вони повинні отримати психологічну і психіатричну допомогу", - заявив він, передає informator.lg.ua.
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За його словами, терористи бояться приймати їжу, бо думають, що їх відгодовують для продажу на органи і відмовляються приймати душ, бо "вода може бути з сірчаною кислотою".
Раніше повідомлялося, що бійці "Айдара" кілька днів тримали в облозі бункер терористів "ЛНР". В результаті вдалося захопити в полон 18 бойовиків. Багато з них є громадянами Росії.
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