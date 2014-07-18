Бойовики не мають наміру припиняти бойові дії для розслідування катастрофи Boeing-777

Про це йдеться в повідомленні бойовиків у соцмережі.

Зокрема, один з ватажків бойовиків зазначив, що місце падіння Boeing-777 знаходиться "в глибокому тилу" терористів і ніяких "гуманітарного перемир'я" чи "коридора" для об'єктивного розслідування причин трагедії" нібито не потрібно.Читайте такожЗМІ Росії підтвердили, що проросійські терористи збили літак

За словами бойовиків, яких підозрюють у причетності до катастрофи пасажирського літака, перешкоджати прибуттю експертів до місця катастрофи Boeing-777 терористи не будуть.

За повідомленнями ДСНС, озброєні бойовики ускладнюють роботу по поску тіл загиблих.