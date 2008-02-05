Яценюк поставив прогули 60 нардепам: зарплати їм не бачити

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що понад 60 народних депутатів України не отримають заробітної плати за сьогоднішній день.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на пленарному засіданні парламенту.

Перед цим А.ЯЦЕНЮК зачитав наданий йому Апаратом ВР список народних депутатів України, які не зареєструвалися на сьогоднішньому засіданні парламенту.

Голова ВР наголосив, що ці депутати сьогодні не отримають зарплати, оскільки вони відсутні на робочому місці.

Серед відсутніх сьогодні на засіданні ВР народних депутатів є як представники коаліції, так і представники опозиції.

Серед названих народних депутатів, які відсутні в сесійній залі, зокрема, Рінат АХМЕТОВ, Святослав ПІСКУН (фракція Партії регіонів), Давид ЖВАНІЯ (фракція НУ-НС), Костянтин ЖЕВАГО (фракція БЮТ).