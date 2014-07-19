Сили АТО за добу втратили 5 бійців, поранено - 20

За минулу добу сили АТО втратили 5 військовослужбовців, поранено - 20 осіб.

Про це заявив спікер РНБО Андрій Лисенко під час брифінгу, передає кореспондент «Української правди».

"За добу, на жаль, ми втратили 5 осіб, ще 20 поранені", - зазначив Лисенко.

За його словами, терористи продовжують обстрілювати блокпости і опорні пункти сил АТО, також піддаються обстрілу прикордонні загони.

Зокрема, за словами Лисенка, за минулу добу тричі з мінометів обстріляли прикордонний загін у районі Маринівка і двічі - в районі Краснопартизанська.

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Крім того, за словами Лисенка, прикордонний загін на Азовському узбережжі виявив вночі два невідомих плавзасоби, що наближалися до України.

"Прикордонники відкрили вогонь на випередження, плавзасоби повернулися в Росію", - зазначив він.

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