Зварич заявляє, що ніяких компромісів щодо НАТО не буде

Народний депутат Роман ЗВАРИЧ (фракція «Наша Україна – Народна самооборона») виключає можливість досягнення домовленості за проектом постанови, підготовленим опозицією з питання НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗВАРИЧ заявив сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ніякої домовленості не буде. Фракція стоїть на тому, що будь-яке питання може бути предметом політичних домовленостей, окрім НАТО», - сказав Р.ЗВАРИЧ.

На його думку, Партія регіонів використовує це питання, оскільки «не бажає скасування депутатських пільг, депутатської недоторканності і підвищення соціальних пільг».

Водночас, народний депутат від НУ-НС повідомив, що у Верховній Раді за ініціативою його колеги по фракції Бориса ТАРАСЮКА зареєстрований альтернативний проект постанови з питання НАТО.

«Я переконаний, що саме цей проект постанови одержить 226 голосів», - сказав Р.ЗВАРИЧ.