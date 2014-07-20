Луценко: з України зняли ембарго на постачання високоточної зброї

Про це він сказав в ефірі «1+1».

Водночас, Луценко відмовився говорити яка сама зброя може надійти в Україну вже найближчим часом. Він послався на те, що це, по-перше, секретна інформація, а по-друге, на ці питання мають відповідати в міністерстві оборони, а не цивільна особа, якою він є.

Читайте такожРНБО: Сили АТО закріпилися на нових позиціях (карта)Також він зауважив, що сьогодні силам АТО вдалось повністю оточити терористів та розбити їх сили на три частини, що "суттєво просуває українські сили до перемоги".