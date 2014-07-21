У Горлівці терористи викрали католицького священика

Терористи затримали священика на в'їзді в місто, коли він їхав на Богослужіння, повідомляє сайт Мyzhovkva.com.

"Він подзвонив і повідомив, що його забрали. Сказав, що перевірять і відпустять, коли все буде в порядку. Але що саме означає "в порядку" - ми не знаємо. Зараз його телефон працює, але він не бере трубку. Не знаємо, де він", - сказали родичі отця Віктора.

При собі священик мав всі документи, які підтверджують його особу, і посвідчення священика, але це не зупинило бойовиків.

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Також невідомі забрали у священика всі документи і автомобіль, а його утримують в невідомому приміщенні. З полону о. Віктор Вонсович подзвонив єпископа-сеньйора Мар'януа Бучека і сказав, що його затримали.

Про викрадення о. Віктора Вонсовича вже поінформована Апостольська Нунціатура в Києві та ординарій Харківсько-Запорізької дієцезії єпископ Станіслав Широкорадюк.