Порошенко обговорив з прем'єром Нідерландів "рішучіші дії" у боротьбі з тероризмом

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови держави, про це йшлося в ході телефонної розмови Порошенка та Рютте.

Зокрема, йшлося про можливість застосування більш рішучих дій з боку ЄС вже на наступній зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у вівторок, 22 липня.

Також співрозмовники обговорили нагальні питання подолання наслідків терористичного акту, внаслідок якого загинули 192 громадянини Нідерландів, що були на борту рейсу МН17.

Рютте подякував Порошенку за всі його зусилля, а також українському народові за співчуття і надзвичайну солідарність з голландським народом.

Читайте такожДякую, що вбили мою доньку: нідерландець написав листа Путіну, сепаратистам і українській владі«В Нідерландах всі канали широко показали, як українці вшанували пам’ять загиблих та те море квітів і свічок, яке вони принесли до Посольства в Києві. Ці тяжкі часи зблизили наші народи», - заявив прем’єр-міністр Нідерландів.

Він також наголосив, що сьогодні для нього найголовнішим завданням є повернути тіла загиблих на батьківщину:

«Це те, чого зараз найбільше хочуть всі 16 мільйонів наших громадян».

Порошенко запевнив, що українська сторона докладає всіх можливих зусиль для належного повернення всіх тіл згідно процедури ІCAO та проведення максимально відкритого незалежного розслідування.