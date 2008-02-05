Депутати знову лякають розпуском парламенту

Під час погоджувальної ради, на яку зібралися лідери фракцій після оголошеної перерви депутати знову пересварилися і почали лякати один одного достроковими виборами.

Про це повідомив, виходячи з засідання лідер блоку свого імені Володимир Литвин.

"Почали всі говорити, що якщо Верховна Рада не буде працювати, то сьогодні почнеться відлік тридцяти днів, коли Верховна Рада є непрацездатною", - зазначив Литвин.

"Хоча, якщо суворо йти за Конституцією. То це не має під собою жодних правових підстав. Питання в іншій площині: чи потрібна така Верховна Рада українському народу", - додав він.

Литвин зазначив, що його фракція погоджується з думкою про необхідність виборів, однак наполягає на тому, що вони мають бути проведені на мажоритарній основі.

"Якщо Верховна Рада демонструє непрацездатність, то тоді давайте зараз зберемось, наберемося політичної волі, скасуємо вибори за партійними списками і повернемось до виборів в округах мажоритарних. І тоді депутату треба буде довести, що він є слугою народу", - наголосив Литвин.

"Тоді Верховна Рада буде працездатною, повірте", - наголосив він.

Українська правда