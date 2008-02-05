Коаліція покинула Яценюка напризволяще

Продовжити сьогоднішнє пленарне засідання немає змоги через те, що депутати від фракції Партії регіонів заблокували голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА у нього в кабінеті.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, це сталося одразу після того, як у Верховній Раді була оголошена перерва, і лідери фракцій мали намір провести погоджувальну раду в кабінеті А.ЯЦЕНЮКА.

Крім того, за словами В.КИРИЛЕНКА, такі дії фракції Партії регіонів були пов’язані з тим, що депутати від БЮТ і НУ-НС заважали їм блокувати трибуну і президію Верховної Ради.

За словами В.КИРИЛЕНКА, усі переговори лідерів фракцій щодо проекту постанови стосовно НАТО в подальшому є безперспективними.

«Навіть, коли коаліція погоджується на черговий компроміс, фракція Партії регіонів висуває нові вимоги», - сказав він.

У той же час, В.КИРИЛЕНКО запевнив, що фракції коаліції знайдуть можливість, аби розблокувати кабінет голови Верховної Ради і відновити нормальну роботу ВР.

За повідомленням офіційного сайту НУ-НС події навколо блокування спікерського кабінету розвивалися так: Партія регіонів заблокувала голову Верховної Ради Арсенія Яценюка в його кабінеті.

Про це в кулуарах парламенту заявив лідер фракції «Наша – Україна – Народна Самооборона» В’ячеслав Кириленко.

За його словами, на Погоджувальній раді депутати домовились піти на поступки Партії регіонів і ще раз вислухати в сесійній залі їх вимоги.

Однак після того, як депутати коаліції вийшли, Яценюк був заблокований в своєму кабінеті депутатами від Партії Регіонів, тому замість нього з парламентської трибуни оголосив про закриття сесії лідер фракції БЮТ Іван Кириленко.

"Можливо зараз вони вже його випустили, але на той час, коли ми звідти пішли, він був заблокований", - повідомив Кириленко.