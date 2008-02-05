Тимошенко: “РосУкрЕнерго” з листопада не забезпечує Україну газом

Починаючи з листопада, “РосУкрЕнерго” не забезпечує Україну природним газом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з питань фінансового стану НАК «Нафтогаз України».

«Починаючи з листопада 2007 року, всі розмови про те, що «РосУкрЕнерго» забезпечує Україну природним газом – це міф, і вони не поставили сьогодні газ до України. Вони не підписали угод, не передали це актами і практично залишили Україну з листопада без газу», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що сьогодні НАК «Нафтогаз Україна» забезпечує баланс газу «за рахунок своїх можливостей і своїх ресурсів».

Ю.ТИМОШЕНКО дійшла такого висновку після доповіді голови НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ, який, відповідаючи на питання прем`єр-міністра, фактично підтвердив її інформацію.

Прем`єр має намір звернутися до СБУ, Генеральної прокуратури і МВС щодо «підривної діяльності, яку ведуть ці підприємства на території України і не виконують своїх обіцянок».