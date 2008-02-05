Балога має інформацію, що депутати від НУ-НС сачкували

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визнав неможливим виступати сьогодні у парламенті зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України – повідомив керівник президентського Секретаріату Віктор БАЛОГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за словами В.БАЛОГИ, глава держави поки відмовився від особистого оприлюднення перед депутатським корпусом цього важливого документа через протистояння між коаліцією та опозицією у ВР. «Фракції більшості та меншості виявилися нездатними не лише дослухатися одна до одної, а й слухати лідера нації. Президент не може і не буде говорити в розбурханий пристрастями зал, де галас заглушає слова, а емоції – розум», - підкреслив глава Секретаріат Президента.

В.БАЛОГА вважає обурливим той факт, що в сесійній залі не було кількох народних депутатів від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», про що засвідчила іменна перекличка, влаштована головою Верховної Ради. «Маю достатньо підстав стверджувати, що не всі депутати з «НУ-НС» були відсутні з поважних причин. Сподіваюся, що керівництво фракції знайде адекватні визначення цьому прогулові та запропонує належне реагування», - наголосив В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату також звернув увагу, що на сьогодні немає законодавчо визначеної процедури звернення Президента до Верховної Ради з посланнями про внутрішнє і зовнішнє становище України. Глава держави цілком може представити цей документ без особистого виголошення з парламентської трибуни, якщо вищий законодавчий орган країни так і не буде готовий до вдумливого сприйняття послання. «Президент налаштований на те, щоб його бачення процесів в країні стало предметом аналізу та дії. Глава держави, особисто звертаючись до парламенту, таким чином опосередковано, через народних обранців промовляє до нації. Якщо депутати, делеговані своїми виборцями у владу, і далі не будуть спроможні виконати таку комунікаційну роль, тоді Президент реалізує конституційний обов’язок в інший спосіб. Однак переконаний, що такий поворот буде далеко не кращим епізодом у взаєминах між главою держави та Верховною Радою», – резюмував В.БАЛОГА.