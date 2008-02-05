Генеральна рада СОТ схвалила вступ України

Генеральна рада Світової організації торгівлі сьогодні на своєму засіданні у Женеві схвалила вступ України до СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, головуючий на засіданні Генеральної ради посол Республіки Чилі Маріо МАТУС, який опікується у СОТ українським питанням, поставив на голосування рішення щодо схвалення звіту робочої групи та проекту протоколу про вступ України до СОТ.

Генеральна рада СОТ підтримала ці рішення, після чого М.МАТУС привітав з цим присутнього на засіданні Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Посол нагадав, що урочиста церемонія підписання протоколу відбудеться о 17.15 за київським часом, а також зазначив, що повноправним членом СОТ Україна стане через 30 днів після ратифікації документа у Верховній Раді.

Керівник робочої групи по Україні нагадав, що процес приєднання України до Світової організації розпочався в 1993 році і лише в 2005 році цей процес був прискорений.

Він подякував В.ЮЩЕНКУ за прискорення цього процесу.

М.МАТУС також сказав, що Україна є прикладом для інших країн як країна, яка йде шляхом лібералізації економіки, зокрема в сільськогосподарській сфері.

Крім того, керівник М.МАТУС повідомив, що в звіті робочої групи, крім протоколу про вступ України до СОТ, є графік поступок та умов щодо приєднання до ринку товарів, а також графік специфічних умов приєднання до ринку послуг.