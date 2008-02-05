Україна вступила до СОТ

Генеральна рада Світової організації торгівлі сьогодні на своєму засіданні у Женеві схвалила вступ України до СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, головуючий на засіданні Генеральної ради посол Республіки Чилі Маріо МАТУС, який опікується у СОТ українським питанням, поставив на голосування рішення щодо схвалення звіту робочої групи та проекту протоколу про вступ України до СОТ.

Генеральна рада СОТ підтримала ці рішення, після чого М.МАТУС привітав з цим присутнього на засіданні Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Посол нагадав, що урочиста церемонія підписання протоколу відбудеться о 17.15 за київським часом, а також зазначив, що повноправним членом СОТ Україна стане через 30 днів після ратифікації документа у Верховній Раді.

Керівник робочої групи по Україні нагадав, що процес приєднання України до Світової організації розпочався в 1993 році і лише в 2005 році цей процес був прискорений.

Він подякував В.ЮЩЕНКУ за прискорення цього процесу.

М.МАТУС також сказав, що Україна є прикладом для інших країн як країна, яка йде шляхом лібералізації економіки, зокрема в сільськогосподарській сфері.

Крім того, керівник М.МАТУС повідомив, що в звіті робочої групи, крім протоколу про вступ України до СОТ, є графік поступок та умов щодо приєднання до ринку товарів, а також графік специфічних умов приєднання до ринку послуг.

Після цього Президент України і Генеральний директор Світової організації торгівлі (СОТ) Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ.

Україна сподівається найближчим часом розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на Генеральній раді Світової організації торгівлі (СОТ) у Женеві.

За його словами, Україна розглядає цей етап як важливий у процесі просування до вільного руху товарів, капіталу і робочої сили.

«Переконаний, що вільний доступ до найбільших світових ринків дасть новий і потужний імпульс для малого і середнього бізнесу в країні», - сказав Президент.

Він також підкреслив, що Україна виступає за те, щоб усі торговельні відносини між країнами світу базувалися на принципах рівного партнерства, відкритості, відмови від перешкод і обмежень.

Разом з тим Президент переконаний, що вступ України до Світової організації торгівлі підвищить рівень життя і добробут громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав, виступаючи на засіданні Генеральної ради СОТ.

За його словами, джерелом для цього стануть структурні реформи, стабілізація законодавства, постійне підвищення конкурентоздатності української економіки.

«Хочу зазначити, що вступаючи до провідного світового торговельного клубу, Україна повністю усвідомлює свою відповідальність і необхідність неухильного дотримання його вимог і правил», - сказав Президент.

Він пообіцяв, що Україна буде відповідальним партнером і повністю виконуватиме свої зобов’язання, пов’язані з відкриттям ринків, лібералізацією режимів, гармонізацією свого законодавства з правовим полем СОТ.

В.ЮЩЕНКО пообіцяв, що невдовзі Україна створить відкритий ринок землі, ухвалить новий податковий кодекс.

«Ми прямуємо до правової держави, в якій судова влада буде дійсно незалежною і міцною гілкою влади, а права і свободи людини будуть надійно захищені», - сказав Президент, висловивши переконання, що всі ці завдання будуть виконані завдяки злагодженій співпраці між Президентом, урядом і Верховною Радою України.

ЮЩЕНКО обіцяє, що Україна не перешкоджатиме вступу Росії до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні на засіданні Генеральної ради СОТ у Женеві.

Президент України висловив переконання, що всі країни, у тому числі й пострадянські, мають формувати свої відносини на базі правил СОТ.

«Україна ніколи не підтримуватиме привнесення невиправданих і штучних ускладнень у переговорний процес про приєднання до СОТ інших країн. Ми повністю підтримуємо вступ до СОТ Російської Федерації. Україна максимально сприятиме тому, щоб процес приєднання Росії відбувся якомога швидше», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент також запевнив, що Україна сприятиме поширенню правил і норм СОТ на інші країни і регіони.

Президент України обіцяє, що Україна у найстисліші терміни виконає всі процедурні вимоги, які дадуть змогу країні стати повноправним членом Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на Генеральній раді СОТ у Женеві.

Президент подякував усім сторонам, які брали участь у процесі приєднання України до СОТ.

«Ми перейшли рубікон інтеграції у глобальний економічний простір», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також висловив думку, що приєднання до СОТ стане системним чинником розвитку національної економіки.

«За процедурою вступу нашої країни до СОТ Україна має ратифікувати протокол до 4 липня поточного року. Разом із цим мають бути ухвалені 11 технічних законопроектів, схвалені кілька документів на рівні уряду і міністерств. Переконаний, як Президента, так і уряд, і Верховна Рада докладуть усіх зусиль для того, щоб усі процедурні вимоги були виконані у якомога стисліші терміни», - зазначив Президент.

Як відомо, Україна має ратифікувати протокол про вступ до 4 липня 2008 року. Повноправним членом СОТ країна стане через 30 днів після ратифікації документа.

Виступаючи на Генеральній раді СОТ, Президент України пообіцяв, що Україна не відкладатиме питання ратифікації протоколу та інших необхідних технічних документів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав український народ зі вступом України до Світової організації торгівлі. Як передає кореспондент УНІАН, після церемонії підписання протоколу по вступу України до СОТ В.ЮЩЕНКО, звертаючись до Генерального директора СОТ Паскаля ЛАМІ, зазначив, що сьогоднішня зустріч відбувається у «залі мрій».

«Україна йшла 14 років, щоб потрапити у «залу мрій», - сказав Президент.

Глава держави ще раз подякував усім, хто працював над цим питанням, за підтримку, порозуміння і компроміси, які були досягнуті у ході переговорів.

«Зроблена неймовірна титанічна праця. Це великий історичний день для України», - сказав В.ЮЩЕНКО, вітаючи український народ зі вступом до СОТ.

У свою чергу П.ЛАМІ наголосив, що об’ємний протокол (він складається із понад 1 тис. сторінок – УНІАН) є результатом важкої роботи.

«Ця робота була добре виконана», - підсумував П.ЛАМІ.

Він також високо оцінив роль України, зауваживши, що вона потрібна СОТ.

«Ви потрібні нам, нам потрібні ваші знання, ваш політичний і особистий досвід», - зазначив Генеральний директор СОТ.