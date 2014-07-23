У Росії є кілька днів, щоб уникнути істотних санкцій - чеський міністр

Про це в Брюсселі заявив міністр закордонних справ Чехії Любомір Заоралек, передає Радіо Свобода.

На його думку, Росії потрібно негайно зупинити постачання зброї й бойовиків до східних областей України.

Якщо ж «упродовж кількох днів цього станеться», має бути скликаний надзвичайний саміт ЄС, щоб ухвалити істотні санкції щодо Росії, скеровані також на окремі галузі російської економіки.

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Зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Європейського союзу відкрилась у Брюсселі вперше після падіння пасажирського літака на Донбасі.

Нагадаємо, Захід і влада України звинувачують проросійських бойовиків у тому, що вони збили літак за ймовірної підтримки Москви.

Внаслідок катастрофи літака 17 липня загинули 298 людей, які були на борту.