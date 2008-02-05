Ющенко: ми перейшли рубікон

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що Україна у найстисліші терміни виконає всі процедурні вимоги, які дадуть змогу країні стати повноправним членом Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі на Генеральній раді СОТ у Женеві.

Президент подякував усім сторонам, які брали участь у процесі приєднання України до СОТ.

«Ми перейшли рубікон інтеграції у глобальний економічний простір», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Глава держави також висловив думку, що приєднання до СОТ стане системним чинником розвитку національної економіки.

«За процедурою вступу нашої країни до СОТ Україна має ратифікувати протокол до 4 липня поточного року. Разом із цим мають бути ухвалені 11 технічних законопроектів, схвалені кілька документів на рівні уряду і міністерств. Переконаний, як Президента, так і уряд, і Верховна Рада докладуть усіх зусиль для того, щоб усі процедурні вимоги були виконані у якомога стисліші терміни», - зазначив Президент.