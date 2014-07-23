Україна введе санкції проти росіян, які підтримують терористів
13:25, 23 липня 2014Політика
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Українська влада має намір запровадити санкції проти фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації і підтримують терористів в Україні.
Україна введе санкції проти росіян, які підтримують терористів / telegraf.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.Читайте такожУряд створив комітет із запровадження санкцій проти Росії
"Україна введе санкції по відношенню до кожної фізичної особи, яка має паспорт громадянина РФ і яка підтримує терористів і сепаратистів в Україні - прямо чи опосередковано", - сказав він.
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