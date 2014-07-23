Україна введе санкції проти росіян, які підтримують терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.Читайте такожУряд створив комітет із запровадження санкцій проти Росії

"Україна введе санкції по відношенню до кожної фізичної особи, яка має паспорт громадянина РФ і яка підтримує терористів і сепаратистів в Україні - прямо чи опосередковано", - сказав він.