Україна введе санкції проти росіян, які підтримують терористів

13:25, 23 липня 2014
Політика
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Українська влада має намір запровадити санкції проти фізичних осіб, які є громадянами Російської Федерації і підтримують терористів в Україні.

Россия украина / telegraf.com.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, відкриваючи засідання уряду.Читайте такожУряд створив комітет із запровадження санкцій проти Росії

"Україна введе санкції по відношенню до кожної фізичної особи, яка має паспорт громадянина РФ і яка підтримує терористів і сепаратистів в Україні - прямо чи опосередковано", - сказав він.

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